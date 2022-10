Wout Van Aert feliciteert Remco Evenepoel met zijn Kristallen Fiets: "Chapeau, Remco"

Wout Van Aert is 2e in de verkiezing voor de Kristallen Fiets geëindigd. Zelf was hij er niet bij op de uitreiking.

De voorbije 2 jaar won Wout Van Aert de Kristallen Fiets. Dit jaar eindigde hij 2e achter Remco Evenepoel. Zelf was Van Aert er niet bij omdat hij pas terug is van een lange reis, maar hij reageerde in een videoboodschap. "De Kristallen Fiets is een mooie prijs en ik wil mijn opvolger, Remco Evenepoel, heel hard feliciteren", vertelde Van Aert. "Hij is de verdiende winnaar. Chapeau, Remco. Ik hoop het je volgend jaar weer moeilijk te maken."

