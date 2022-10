Annemiek van Vleuten sluit de Women's WorldTour als winnares af, Lotte Kopecky 6e

Annemiek van Vleuten heeft in 2022 de Women's WorldTour als winnares afgesloten. Ze had een ruime voorsprong op Elisa Longo Borghini en Demi Vollering. Lotte Kopecky eindigde 6e.

Met de Ronde van Romandië zat het WorldTour-seizoen bij de vrouwen erop. De eindbalansen konden worden opgemaakt.

Annemiek van Vleuten staat bovenaan in het klassement. Ze behaalde 3589 punten. Daarmee volgde ze zichzelf op. In 2022 telde van Vleuten 9 zeges in de WorldTour. Ze won onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Giro Donne, de Tour de France Femmes en de Vuelta. Daarnaast was ze ook 2e in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en de Ronde van Romandië.

Op een 2e plaats staat Elisa Longo Borghini. Zij telde 2710 punten en won 3 WorldTour-wedstrijden. Ze won Parijs-Roubaix en een rit en het eindklassement in de Women's Tour. Daarnaast waren er ook ereplaatsen in de Vuelta, Tour en Giro.

© photonews

Net onder Longo Borghini staat Demi Vollering met 2681 punten. Ze domineerde met 3 ritten en het eindklassement de Ronde van het Baskenland. Ook pikte ze een rit in de Ronde van Burgos mee. Ook was ze 2e in de Amstel Gold Race, 3e in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In de Tour eindigde ze 2e en in de Vuelta 3e.

Lorena Wiebes en Elisa Balsamo vervollediden de top 5. Lotte Kopecky staat op plaats 6. Zij won in de WorldTour dit jaar de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en een rit in de Ronde van Burgos. Ook Shari Bossuyt (49e), Valerie Demey (55e), Julie Van de Velde (67e), Julie De Wilde (94e) en Jesse Vandenbulcke (98e) haalden de top 100.