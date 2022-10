Voor verbluffende Ganna mocht na zijn waanzinnige tijd wel gevierd worden: "Denk dat we geschiedenis schreven"

Met een waanzinnige tijd heeft Filippo Ganna geschiedenis geschreven in de individuele achtervolging. Hij is voor de vijfde keer wereldkampioen geworden op dat nummer, maar het is veel meer dan dat.

Met zijn 3:59.636 brak hij het wereldrecord met drie tienden van een seconde en is hij nog maar de tweede renner ooit die onder de vier minuten gedoken hebben. "Ik denk dat we geschiedenis schreven. Het is een geweldig moment voor ons allemaal in de Italiaanse ploeg", zei Ganna achteraf aan Cycling Weekly.

DEELNAME ONZEKER IN DE OCHTEND

Vooral een geweldig moment voor Ganna zelf. Het heet niet voor niets 'individuele' achtervolging. Al is het te begrijpen waarom de werelduurrecordhouder het zo omschrijft. "Ik werd wakker om 9u 's ochtends. Om 10u was ik niet zeker of ik aan de individuele achtervolging wilde deelnemen. Om kwart na 10 kwam iedereen van de Italiaanse ploeg mijn kamer in om mij te helpen de beslissing te nemen."

Er werd hem ook gevraagd wat de rest van de avond nog bracht na het veroveren van zijn wereldtitel. "Ik ga gewoon vieren. Misschien met bier, misschien met gin en tonic. Het hangt er vanaf. Misschien met champagne, we zijn ten slotte in Frankrijk."