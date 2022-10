'Maximilian Schachmann denkt aan deelname aan de Ronde van Vlaanderen'

Maximilian Schachmann denkt eraan om in 2023 deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen. Dat meldt Wielerflits.

In 2020 reed Maximilian Schachmann al eens de Ronde van Vlaanderen. Hij eindigde toen 98e. Daar zou hij een 2e deelname aan willen toevoegen. Hij denkt erover na om in 2023 die koers opnieuw te rijden. Dat meldde Wielerflits.

Verder zou Schachmann de Tour Down Under willen rijden, om zich op het voorjaar voor te bereiden. De heuvelklassiekers zijn het doel. Hij reed al 3 keer de Amstel Gold Race en een 3e plaats in 2021 was zijn beste resultaat. Ook reed hij al 4 keer de Waalse Pijl, met een 5e plaats in 2021 als beste notering. Luik-Bastenaken-Luik reed hij ook al 4 keer. In 2019 finishte hij op plaats 3.

Wat het definitieve programma van Schachmann wordt is nog niet helemaal duidelijk. De ploegleiding van Bora-Hansgrohe moet nog beslissen.