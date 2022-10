Floris De Tier heeft een nieuwe werkgever gevonden: "Proberen mijn palmares te verbeteren"

Floris De Tier heeft een nieuwe werkgever gevonden. Na 3 jaar verlaat hij Alpecin-Deceuninck. De Tier tekende een contract bij Bingoal-Pauwels Sauces WB.

Hij moest er een tijdje op wachten, maar Floris De Tier vond uiteindelijk een nieuw contract. Na 3 jaar verlaat hij Alpecin-Deceuninck en trekt hij voor een jaar naar Bingoal-Pauwels Sauces WB.

2⃣0⃣2⃣3⃣@FlorisDeTier est notre 11e recrue pour la saison prochaine! BIENVENUE dans notre équipe! 👍👏



🔴 Interview > https://t.co/MDbcpA35rG



📸 Alpecin-Fenix#bingoalpauwelssauceswb pic.twitter.com/Yi2xgdvQyw — Bingoal Pauwels Sauces WB (@bingoalpauwels) October 19, 2022

"Ik ga mijn eigen kans mogen gaan", vertelde De Tier via zijn nieuwe ploeg. "Zo zal ik mijn palmares wat kunnen opsmukken." Tot nu toe won hij nog geen enkele koers in zijn carrière.

"Ook ben ik blij met het vertrouwen dat Bingoal-Pauwels Sauces WB in me heeft", ging De Tier verder. "Want ik moest mijn seizoen door een blessure voortijdig stopzetten, maar ik onderhield wel mijn conditie."

Voor Alpecin-Deceuninck reed De Tier nog voor Sport Vlaanderen-Baloise en Jumbo.