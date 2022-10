Gilbert blij dat hij één iets niet probeerde tijdens carrière: "Ofwel ga je voor podium of winst, ofwel ga je er niet voor"

Philippe Gilbert was tijdens zijn carrière zowat van alle markten thuis. Er is één iets dat hij niet geprobeerd heeft en daar heeft hij ook geen spijt van.

"Ik heb tijdens mjin carrière van alles gedaan", heeft Philippe Gilbert het over in welke type wedstrijden hij voor overwinningen ging. "Behalve het nastreven van een klassement in een grote ronde. Ik wist dat ik daar niet genoeg capaciteiten voor had."

Wat niet wil zeggen dat Gilbert niet actief was in het rondewerk. "Ik ging wel voor ritzeges en het dragen van speciale truien. Ik ben blij dat ik geen andere doelen ben gaan opofferen of toch maar misschien een top 10 of een top 15 in een klassement te rijden. Ik vind dat dat het niet waard is."

RITZEGE IN ELKE GROTE RONDE

Gilbert zal vooral herinnerd worden vanwege zijn zeges in Monumenten. Met zeven ritzeges in de Vuelta, drie in de Giro en één in de Tour heeft Phil inderdaad ook wel echt zijn stempel gedrukt op de grote ronden. In elke grote ronde is hij dus succesvol geweest: weinigen kunnen dat zeggen.

© photonews

Desondanks voelde Gilbert er dus weinig voor om toch eens te proberen om een top 10 of een top 20 te rijden in het algemeen klassement. "Ofwel ga je ergens voor en dan ga je voor een podiumplaats of voor winst. Ofwel ga je er niet voor", is de filosofie van de pas gestopte wielrenner.

NIEUW LEVEN

Die beseft overigens dat er door zijn wielerpensioen een heel nieuw leven op hem afkomt. "Het zal een ander leven zijn, met een andere motivatie en andere doelen. In een leven als wielrenner is het nooit even relax. Je hebt de trainingen en er komt altijd ook wel wat stress en verwachtingen bij kijken."