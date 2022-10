Remco Evenepoel heeft al beslist over Giro of Tour: "Ik ben heel blij met mijn programma"

Remco Evenepoel wint de ene prijs na de andere.

Na de Kristallen Fiets won Remco Evenepoel ook Flandrien, zijn eerste uit zijn carrière. Na zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta en het WK was dat meer dan verdient.

In 2022 koerste Evenepoel 68 dagen, wat veel is voor een klassementsrenner. Dat worden er volgend jaar sowieso iets minder, al zal de kwaliteit van de koersen wel hoger liggen zegt Evenepoel zelf bij Het Nieuwsblad.

Welke grote ronde hij gaat rijden, de Giro of de Tour, is al beslist. "We gaan dat voorlopig niet vertellen. Dat zal pas voor januari zijn. Ik kan alleen zeggen dat ik heel blij ben met mijn programma. Het is kalm in het begin en dan drukker naar het einde toe."

Ook Milaan-Sanremo is nog een optie, want Evenepoel heeft nog niets gepland in dat weekend. Maar de ambitie om mee te doen is er zeker wel.