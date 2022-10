Laurens Sweeck moet in Ardooie zich tevreden stellen met een 3e plaats: "Een beetje zuur"

Laurens Sweeck reed als een van de weinige renners die ook in de VS actief waren, in Ardooie meer. Hij moest uiteindelijk tevreden zijn met een 3e plaats.

Toen Quinten Hermans halfweg nog eens doortrok, kon Laurens Sweeck niet volgen. Uiteindelijk moest hij ook Felipe Orts laten gaan. Sweeck eindigde uiteindelijk op plaats 3.

"Ik kan niet zeggen dat mijn jetlag na mijn reis uit de VS al verteerd is", vertelde Sweeck in het flashinterview. "Hopelijk pik ik de komende dagen mijn ritme weer op." Sweeck rijdt zondag de wereldbekermanche van Tabor.

"Het is een beetje zuur dat het zondag in Fayetteville niet lukte. Toen had het er al moeten op zijn. Maar mijn conditie is goed en ik wil dit seizoen constant spelen. Het grote doel zijn de kampioenschappen", besloot Sweeck.