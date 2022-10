Marit krijgt kansen en ziet droom in vervulling gaan bij Intermarché: "Ik zal voor Girmay ook wel eens lead-out doen"

Met Arne Marit kozen ze bij Intermarché om een jonge Belg toe te voegen aan de sprinterskern. Girmay zal op dat vlak de grootste verwachtingen dragen, maar ook Marit krijgt zijn kansen en zal zijn droom om in de WorldTour te koersen dus waarmaken in 2023.

Aan het eind van dit jaar heeft onze 23-jarige landgenoot twee seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise gereden. Hoe kijkt hij daar op terug? "Met heel veel dankbaarheid. Het was ook leerrijk", zegt Marit in een exclusief gesprek met Wielerkrant. "Het WorldTour-niveau kwam mischien nog iets te vroeg en Topsport heeft me de kans gegeven om rustig te groeien."

VEEL GELEERD VAN PLANCKAERT EN DE CLERCQ

Niet voor iedereen is het gewenst om al heel snel die stap te maken. "Sommigen die al vroeger de stap zetten, zie ik drie-vier jaar zwemmen in de WorldTour en hangen dan de fiets aan de haak. Ik heb veel opgestoken van Walter Planckaert en Hans De Clercq. Als ik al in de WorldTour had gereden, had ik misschien nog niet de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix kunnen rijden, wat ik bij Sport Vlaanderen-Baloise wel kon doen."

© photonews

"Ik heb in die en andere koersen alvast parcourskennis opgedaan", verzekert Marit en dat is een troef om mee naar Intermarché-Wanty-Gobert te trekken. "Die ploeg heeft een droomjaar meegemaakt. Het zal moeilijk worden om dat te overtreffen, maar hopelijk is er wel een klik met de groep, tussen de renners en de staff."

VIER SPEERPUNTEN

In bepaalde koersen zullen ze zeker zijn kaart trekken in de sprints. "Daar is over gesproken. Ik ga een vaste lead-out krijgen. Samen met Girmay en Thijssen ben ik één van de vaste mannen voor de sprints en er is ook Madis Mihkels. We zijn met vier speerpunten en zullen daar wel een goed evenwicht in vinden. Ik zal ook wel eens een lead-out doen voor Girmay. Daar kijk ik niet tegenop, ik kijk er zelfs naar uit."

Intermarché-Wanty-Gobert heeft hem overigens al langer op de radar staan. "Ze hadden vorig jaar al interesse nadat ik de GP Morbihan gewonnen had, maar ik had op dat moment al gezegd dat ik ging blijven. Ik had mijn woord al gegeven aan Hans. Ik kon dat jaartje extra nog wel gebruiken."

© photonews

Dat Marit een seizoen met pech meemaakte, kon u HIER al lezen. Desondanks was er van contractperikelen dus geen sprake. "Andere ploegen hadden gezegd: "We schrijven hem af, hij haalt zijn niveau niet". Ik voel veel vertrouwen en steun van Aike Visbeek. Daarom heb ik ook mijn akkoord gegeven."

VOORRECHT

Bij zijn toekomstige werkgever wacht ook de WorldTour voor de renner die ook nog bij de U23 van Lotto reed. "Daar draag je al de kleuren van de WorldTour-ploeg, maar besef je dat je er nog niet bent. Bij Topsport dringt het dan ook wel door dat je bevoorrecht bent dat je prof mag zijn. Nu volgt er weer een stapje hogerop. Iedereen die begint met wielrennen, droomt daar toch van. Als die droom dan in vervulling gaat, is dat wel zot."