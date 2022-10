Belg via de Zwift Academy nog in de running voor een contract bij Alpecin-Deceuninck

Naast Jasper Paridaens zitten ook de Australiërs Cooper Sayers en Lucas Hoffman, de Italiaan Luca Vergallito en de Brit Will Lowden in de finale van de Zwift Academy 2022. De winnaar krijgt een contract van Alpecin-Deceuninck aangeboden.

Paridaens is geen onbeschreven blad in de virtuele fietswereld. Begin 2022 werd hij 2e in het Vlaams kampioenschap E-Cycling. Enkel Lennert Teugels ging hem voor.

🥁 Over 160.000 participants, but only five of them have made it to the Grande Finale. 5 cyclists, from all across the globe are one huge step closer to their ultimate dream: winning a professional contract with #AlpecinDeceuninck! ✍️#ZwiftAcademy pic.twitter.com/73YNBz4FF3