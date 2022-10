Britse continentale ploeg houdt het voor bekeken door gebrek aan sponsorinkomsten

Geld vinden is nog altijd moeilijk in het wielrennen, en dat wordt nog maar eens geïllustreerd.

Ribble Weldtite, een Britse continentale ploeg, houdt op te bestaan. Dat kondigde de ploeg zelf aan op haar sociale media. In de negen jaar dat de ploeg heeft bestaan werkte het zich op van een clubteam tot een continentale ploeg met profs.

Volgens Finn Crockett (23), de jongste renner van het team en ook bronzen medaillewinnaar op de Commenwealth Games dit jaar, liggen vooral sponsorproblemen aan de oorzaak van het ophouden van de ploeg.

"Vlak voor de Tour of Britain werden we ingelicht dat het waarschijnlijk hierop zou uitdraaien. Het zorgde bij veel renners voor vragen over volgend seizoen, maar we konden niet veel doen. Als Ribble Weldtite al problemen heeft om boven water te blijven, dan is dat geen goed teken voor het Britse wielrennen", zegt hij bij Cycling Weekly.