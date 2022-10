De Ronde van Catalonië pakt in 2023 uit met een stevig parcours

De organisatie van de Ronde van Catalonië heeft het parcours voor de editie van 2023 bekendgemaakt. Die oogt stevig met 3 aankomsten bergop.

In 2023 gaat de Ronde van Catalonië door vanaf 20 tot en met 26 maart. In totaal zullen de renners 7 ritten moeten afwerken.

Sant Feliu de Guíxols is het decor van de 1e rit. Een dag later is het al klimmen geblazen met de aankomst bergop naar Vallter. Ook in de 3e rit volgt een aankomst bergop. De renners zullen net als in 2022 La Molina moeten beklimmen.

Daarna volgt een vlakkere etappe naar Sabadell. Rit 5 is de 3e aankomst bergop met finish op Terres de l'Ebre (Lo Port). De voorlaatste etappe naar Molins de Rei is weer wat vlakker. Afsluiten doen we traditioneel in de straten van Barcelona met ook de beklimming van de Montjuïc.

De details van het parcours worden pas begin 2023 bekendgemaakt. Het is wel al duidelijk dat de klimmers zich zullen kunnen uitleven in Catalonië. Sergio Higuita is de titelverdediger.