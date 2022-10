Lars Boom over Kata Blanka Vas: "Je mag zeggen dat ze in Ardooie domineerde"

Kata Blanka Vas domineerde in Ardooie. Haar ploegleider bij SD Worx Lars Boom zag dat het goed was en reageerde bij Sporza.

"Of Kata Blanka Vas in Ardooie domineerde? Dat mag je zeggen", vertelde Lars Boom aan Sporza. "Ik zal veel overgave bij haar en er zat veel snee op. Dus het zag er echt wel goed uit."

Vas kwam solo aan, maar tot halverwege moest ze Shirin van Anrooij naast zich dulden. "Je moet er zelf van overtuigd zijn dat je van iemand kan wegrijden", ging Boom verder. "Op voorhand had ik haar gezegd dat ze van bij de start moest in het oog houden wie er mee was. Halfweg ging ze nog even in het wiel zitten, maar nadien is ze nog eens versneld. Dus dat was goed."

De volgende wedstrijd van Vas zal de wereldbeker in Tabor zijn. "Voor haar zal dat een speciale wedstrijd zijn, want een deel van haar familie komt altijd kijken. Ook vindt ze het een mooi rondje", aldus Boom.