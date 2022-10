Nog 3 Belgen naar Soudal - Quick Step Development Team

Soudal - Quick Step Development Team heeft nog 3 Belgen aan zijn team toegevoegd. Het zijn Lars Craps, Gil Gelders en Leander Van Hautegem.

Lars Craps is met zijn 21 jaar de oudste van de 3. "Dit is een geweldigde stap en een droom", vertelde hij via Soudal - Quick Step Development Team. "Ik wil meteen presteren. Ondertussen zit ik al 3 jaar in het beloftecircuit en ik heb door dat de koersen in de Ardennen me liggen. Ik wil de komende winter nog een extra stap zetten om volgend seizoen op een hoger niveau te staan."

Leander Van Hautegem is 19 jaar en wordt een tweedejaarsbelofte: "Ik ben heel blij dat ik het team mag vervoegen en het is een mooie kans. Mijn talent ligt vooral in het klimmen en ik hoop om volgend jaar een extra stap te zetten door in enkele mooie wedstrijden in de top 10 te eindigen.

Gil Gelders is net als Van Hautegem 19 jaar en wordt hij tweedejaarsbelofte. Afgelopen jaar won Gelders een rit in de Giro U23. "Ik ben geen pure klimmer, maar in de Ronde van de Isard eindigde ik wel 6e. Mijn focus ligt op de Ardennenklassiekers en de Vlaamse. Ook heb ik veel vertrouwen in het team. Ik denk dat ik hier de beste ondersteuning zal krijgen om het maximale eruit te krijgen", aldus Gelders

"Het zijn 3 mooie namen die we aan ons team kunnen toevoegen", vertelde teammanager Bart Roosens. "Craps en Gelders zijn ongeveer hetzelfde type, terwijl Van Hautegem eerder een klimmer is. We kijken met optimisme en vertrouwen naar volgend seizoen."