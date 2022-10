'Simon Yates slaat in 2023 de Giro over mikt op de Tour de France'

Simon Yates zal in 2023 de Tour rijden. Ook zal hij de Giro eens overslaan. Dat heeft VeloNews gemeld.

De voorbije 5 seizoenen reed Simon Yates telkens de Giro. Daardoor paste de Tour vaak niet in zijn planning. In 2021 probeerde hij wel Giro en Tour te combineren. In de Giro eindigde hij op het podium, maar in de Tour moest hij opgeven.

Daar zou verandering in komen. Volgens VeloNews denkt Yates erover na om in 2023 de Giro over te slaan en de Tour te rijden. De details van Yates' kalender moeten nog gefinaliseerd worden.

Yates zou dan de concurrentie aangaan met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Al zou het kunnen dat Vingegaard de Tour niet rijdt.