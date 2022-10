Iserbyt rijdt na aarzelend begin toch naar zege: "Tábor was klein beetje een zwart beest, ik heb het kunnen temmen"

Zwarte beesten zijn er om te temmen. Dat heeft Eli Iserbyt bewezen door de cross in Tábor te winnen. Iserbyt had nog nooit eerder gewonnen in het Tsjechische dorp.

Dit jaar lukte het dus wel en dat ging niet zonder slag of stoot. "Ik had een hele ronde nodig om echt het verschil te maken. Laurens Sweeck zette veel druk en Lars van der Haar op het einde ook nog. Dit is altijd wel een moeilijk parcours voor mij. Het is zeker niet simpel om hier een hele ronde volle bak te rijden. Hoe ik mij nu voel? Als een gebroken mens. De laatste ronde was echt afzien."

Iserbyt moest ook echt wat in de wedstrijd komen. "In het begin van de wedstrijd zat ik precies nog in Amerika. Ik was niet attent en het ging niet vanzelf. Blij dat ik het dan toch kon afmaken. Tábor was een klein beetje een zwart beest. Ik heb het kunnen temmen."

ZOMERPAKJES

Opvallend ook: het was verrassend warm in Tsjechië. "Dankzij kledijpartner Doltcini hebben we zomerpakjes die nieuw zijn van deze week. Dat kwam zeker al van pas. Het was een beklijvende cross." Desondanks is de 3 op 3 in de Wereldbeker een feit. Op naar nog meer zeges nu? "De volgende drie crossen zal het ook krachten sparen zijn richting het EK toe. Hopelijk zal ik daar heel fris aan de start staan. Ik weet niet hoe het er gaat uitzien."