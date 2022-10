Ook Eli Iserbyt heeft een 3 op 3 beet in de Wereldbeker en doet het in Tábor nog eens met een solo

Kon na Van Empel bij de dames ook Eli Iserbyt 3 op 3 pakken in de Wereldbeker? Jawel en met een solo deze keer. Er hoefde niet gesprint te worden zoals in Fayetteville.

Na een eerste versnelling van Iserbyt en een passage over de balkjes waren hij en Sweeck al met hun tweeën weg. Een hele vroege beslissing is niet eigen aan het rondje in Tábor: het kwam dan ook tot een hergroepering. De volgende van Pauwels Sauzen-Bingoal die een aanval plaatste, was Michael Vanthourenhout.

Ook hij kreeg weer het gezelschap van enkele renners: Sweeck, Iserbyt, Van der Haar en Hermans sloten aan. Dit groepje werd later zelfs nog een ruime groep van vijtien man, maar toen had Iserbyt er wel genoeg van en ging hij er in zijn eentje vandoor.

SWEECK GERAAKT NIET TOT BIJ ISERBYT

Sweeck ging er nog wel achteraan. Zijn ex-ploegmaat breidde zijn voorsprong wel met mondjesmaat uit en bij Sweeck was het beste er stilaan vanaf. Van der Haar ging op en over hem en werd zo nog de belangrijkste belager voor Iserbyt. Met een sterke slotronde stelde laatstgenoemde zijn overwinning wel helemaal veilig.

Van der Haar naderde toch nog tot op vijf seconden: die inspanning leverde hem een tweede plaats op. Michael Vanthourenhout maakte met zijn derde plaats het podium compleet.