In navolging van Primoz Roglic: Jumbo-Visma trekt opnieuw een wintersporter aan

Jumbo-Visma heeft een opvallend persoon een contract gegeven. Langlaufer Jorgen Nordhagen tekende een contract tot eind 2027.

In het verleden pakte Jumbo-Visma al uit door schansspringer Primoz-Roglic in 2016 een contract te geven. 6 jaar later doen ze nog eens hetzelfde. Langlaufer Jorgen Nordhagen tekende een contract tot eind 2027. Nordhagen is nog junior en zal pas vanaf 2024 voor Jumbo-Visma rijden. Eerst nog voor het opleidingsteam. Vanaf 2025 voor de hoofdploeg.

"Het is altijd mijn droom geweest om profrenner te worden en die gaat over enkele jaren uitkomen", vertelde Nordhagen via de site van de ploeg. "Doordat ik de keuze al heb gemaakt, kan ik me als renner verder ontwikkelen en me focussen op sportieve doelen. Ook denk ik dat Jumbo-Visma en ik een goede match zijn."

Naast het wielrennen zal Nordhagen de komende winters ook blijven langlaufen: "Ik wil die combinatie zo lang mogelijk aanhouden. Het is een goede training waarmee ik mijn hele lichaam train en ontwikkel."

Nordhagen maakte afgelopen seizoen als junior indruk. Hij reed heel wat ereplaatsen bijeen in onder meer de Vredeskoers. Ook is hij een uitstekend tijdrijder. Hij werd Noors kampioen tijdrijden en eindigde op het EK en het WK in de top 10.