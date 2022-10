Na de wereldbeker in Tabor: Eli Iserbyt en Fem van Empel verstevigen hun leiderspositie

Eli Iserbyt en Fem van Empel pakten in Tabor hun 3e opeenvolgende overwinning in de wereldbeker. Ze vergroten zo verder hun voorsprong.

Na 3 op 3 telt Eli Iserbyt 120 punten. Zijn dichtste achtervolger is Laurens Sweeck met 82 punten. Het podium wordt door Michael Vanthourenhout met 72 punten vervolledigd. Op plaats 4 staat Niels Vandeputte met 56 punten. Net achter hem staat Lars van der Haar die met maar 2 deelnames 5e staat.

De andere renners in de top 10 zijn Daan Soete (53 punten), Michael Boros (45), Thibau Nys (42), Timon Rüegg (39) en Eric Brunner (37). Nys zakte na Tabor van plaats 4 naar 8, omdat hij met de beloften meereed. Daar staat hij na zijn zege aan de leiding in het klassement.

VROUWEN

Ook bij de vrouwen staat leidster Fem van Empel met het maximum van de punten. Annemarie Worst schuift op naar plaats 2 met 71 punten. Ceylin del Carmen Alvarado heeft 70 punten. Denis Betsema en Inge van der Heijden vervolledigen de top 5. Zij hebben respectievelijk 66 en 59 punten.

Op plaats 6 staat de onfortuinlijke Lucinda Brand. Zij heeft 55 punten en stond voor Tabor op plaats 2 in het klassement. Hélène Clauzel reed ook niet mee in Tabor en blijft met 37 punten op plaats 7. Dat zijn evenveel punten als Clara Honsinger, die er in Tabor ook niet bij was. Op plaatsen 9 en 10 staan Manon Bakker (32 punten) en Caroline Mani (31).