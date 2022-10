Thibau Nys wint de beloftecross in Tabor: "Bevestiging van mijn eerdere prestaties"

Thibau Nys won in de beloftecategorie de 1e wereldbeker van het seizoen. Achteraf was hij heel tevreden over zijn prestatie.

In Tabor moest Thibau Nys in de slotronde nog afrekenen met Jente Michels. Het kwam tot een sprint waarin Nys uiteindelijk de snelste was.

"De wedstrijd verliep eigenlijk naar wens en zoals ik gehoopt had", sprak Nys achteraf. "Ik denk ook dat ik de cross perfect heb aangepakt. Zelf wou ik na de trappen in de aanval trekken, maar ik geraakte niet in mijn klikpedaal. Michels trok daarop door en daar was ik wat van verrast. Zo moest ik eerst een kloof dichten om later zelf nog iets te proberen. Het werd dus een lange inspanning aan het eind."

"Ik vind dit toch wel een bevestiging van mijn prestaties in Amerika", ging Nys verder. Bij de elite eindigde Nys zowel in Waterloo als in Fayetteville 5e bij de elite. "Ik wist dat mijn vormpeil niet weg kon zijn. Het is toch wel altijd een hele trip naar Amerika. Daar zit je een beetje in een ander ritme en er is ook altijd die jetlag."