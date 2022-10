Eli Iserbyt wil geen cross missen ondanks het EK dat in aantocht is: "Wil het niet op die manier"

Eli Iserbyt heeft zichzelf de ambitie toegeschreven om de drie klassementen van het veldrijden dit jaar op zijn naam te schrijven.

Wereldbeker, Superprestige en X20. Eli Iserbyt wil ze alledrie winnen dit seizoen. Met het EK van 6 november in aantocht moet hij noodgedwongen wat meer met de rem op crossen, willen of niet.

“Ook al voel ik me super goed. Een moeilijke oefening, want ik wil geen enkele cross weggeven”, vertelt Iserbyt aan Het Laatste Nieuws. “De Koppenberg is voor mij even belangrijk als het EK. Quinten Hermans slaat de Koppenberg over, speciaal voor het EK. Lars van der Haar zullen we wellicht ook minder zien, maar ik wil het niet op die manier doen. Dat is gevaarlijk, want het ergste dat kan gebeuren, is dat ik overal naast grijp.”

Nochtans leek het in de zomer niet meteen een topseizoen te worden, want het ging bijzonder moeizaam. “Ik ben heel blij met waar ik sta. Ik voel me heel goed, en veel beter kan ik niet. Ik hoop dat er nog een procentje bij kan, maar misschien is dat naïef om te denken.”

Over de zomer is Iserbyt kort. “Een verzameling kleine ongemakken die zich op mijn zwakste punt hadden gezet. Ik was nog niet helemaal hersteld van het cross-seizoen, zocht naar mijn positie op de mountainbike en we waren aan het verhuizen… Te veel dingen samen. Ik reed rond zonder echt bezig te zijn. Ik deed een blokje minder, of zelf een uur minder omdat ik pijn had.”