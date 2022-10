Eli Iserbyt heeft het vertrouwen: "Dit is het moment om te oogsten"

Eli Iserbyt zit vol vertrouwen na een goed seizoensbegin. Nochtans zat hij op voorhand met twijfels.

Eli Iserbyt telt dit seizoen al 4 zeges, waarvan 3 op 3 in de wereldbeker. Hij zit dan ook vol vertrouwen en miste zijn start duidelijk niet. "Dit is het moment om te oogsten", vertelde Iserbyt aan Sporza.

"Momenteel is mijn conditie goed", ging Iserbyt verder. "Nochtans ben ik wat verrast. Vanaf maart tot eind juni kon ik door een blessure bijna niets kunnen doen. Dan is er altijd twijel en september komt er altijd snel aan, maar het loopt allemaal verrassend vlot en soms valt het dubbeltje aan de juiste kant."

Dit weekend is er de 1e manche van de Superprestige in Ruddervoorde. Een dag later volgt de wereldbekermanche in Maasmechelen. In principe staat Iserbyt in beide wedstrijden aan de start.