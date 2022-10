Laurens De Plus blikt vooruit naar 2023 en spreekt over Jumbo-Visma en de Tour: "Ik gun het hen van harte"

Na een rampjaar 2020 en 2021 heeft Laurens De Plus nog eens een volledig koersjaar kunnen afwerken.

Zowel 2020 als 2021 waren een ramp voor Laurens De Plus. In 2020 kwam hij maar aan vier koersdagen, in 2021 aan 19 en was zijn seizoen al in april voorbij door een val in het Baskenland. Dit jaar kon hij wel een mooi programma afwerken en kwam hij aan 55 koersdagen.

"Ik heb van Bessèges tot Lombardije gekoerst en daardoor kan ik er volgend jaar hopelijk weer een laag opleggen. Die extra koershardheid heb ik nu weer in de benen. Dat was ook wel nodig na twee kwakkeljaren. 2023 wordt een belangrijk jaar en daar kijk ik erg naar uit", zegt De Plus bij In de Leiderstrui.

De Plus reed ook twee jaar voor Jumbo-Visma en gunt hen ook de Tourzege van dit jaar met Jonas Vingegaard. "Het is fantastisch voor hen, ik ben echt blij voor ze. Dat is hun levenswerk geweest: een overwinning in de Tour behalen. Ik ben daar totaal niet argwanend of zo over. Ik gun het hen van harte", besloot De Plus.