Patrick Lefevere over het Tourparcours: "We sluiten niets uit"

Patrick Lefevere keek aandachtig naar de voorstelling van het Tourparcours. Achteraf kreeg hij al snel vragen over Remco Evenepoel.

"Het is goed verdeeld", vertelde Patrick Lefevere aan Sporza. "Er zijn 8 relatief vlakke etappes en 8 bergritten. Ook is er nog het pittige begin in het Baskenland. Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel zouden daar aan hun trekken kunnen komen."

Daarmee was de naam gevallen. Wat met Evenepoel? "Ik sluit niets uit", zei Lefevere meteen. "En ik heb al 101 keer gezegd dat we pas in december of januari zullen beslissen. Het zou dom zijn om dat al na 5 minuten te doen."

Ook is er het feit dat Evenepoel van het Baskenland houdt. "Dat kan een voordeel zijn", aldus Lefevere. "Ook zijn er 8 etappes die zogezegd voor de sprinters zullen zijn en daar zullen we over nadenken."