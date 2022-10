Titelverdedigster Annemiek van Vleuten is blij met het Tourparcours: "Dit hoort er gewoon bij"

Een van de special guests bij de voorstelling van het parcours van de Tour de France Femmes was titelverdedigster Annemiek van Vleuten. Ze keek met grote tevredenheid naar het parcours.

"Vooral met de voorlaatste etappe met aankomst boven op de Tourmalet ben ik blij", vertelde Annemiek van Vleuten aan Wielerflits. "Het is goed dat er een berg met naam en faam bijzit. Dat geeft de Tour wat meer body. En ze maken ook nog eens een goede combinatie door de Aspin daar voor te zetten."

"Ook is er een tijdrit", ging van Vleuten verder. "Op zich ben ik daar ook goed in en een tijdrit hoort er ook echt bij. Ook is het goed dat de makkelijkere etappes langer zijn gemaakt om ze zo zwaarder te maken."

Ten slotte had van Vleuten het bij Cycling Pro Net over haar winstkansen: "Er zijn mogelijkheden voor de aankomst bergop, maar er zijn nog meer heel veraderlijke etappes waarin ik heel gefocust zal moeten blijven. Ik ben ook blij dat er geen gravel in zit. Er zit volgens mij een goede balans in het parcours."