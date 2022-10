Greg Van Avermaet ziet een lastig Tourparcours: "Minder stress"

Greg Van Avermaet was aanwezig bij de voorstelling van het Tourparcours. Hij ziet vooral dat het lastig gaat worden.

"De start in het Baskenland is al pittig en daarna trekken ze al snel de Pyreneeën in", vertelde Greg Van Avermaet aan Wielerflits. Het parcours van de Tour ziet er anders uit dan andere jaren "Maar af toe moet je eens durven veranderen. Ook zijn er veel hoogtemeters en ze doen alle gebergtes aan. Dat wil zeggen dat het een heel lastige Tour wordt."

Van Avermaet ziet wel een groot voordeel met de start in het Baskenland: "Het zijn al 2 zware etappes. Daardoor gaan er al verschillen zijn en gaat de start eerlijk zijn. Dat zorgt voor minder stress op de vlakke wegen en zal het minder druk zijn."

"Ook geeft de zware start misschien meer mogelijkheden en dat de ontsnappingen tot het einde zullen dragen. We zullen dan moeten zien hoe de koers verloopt en ik ben er voorstander van om het zo eens te doen. Ook wil ik er volgend jaar opnieuw bij zijn, maar dan wel in goede conditie", besloot Van Avermaet.