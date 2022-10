Soudal - Quick Step Development haalt nog 2 versterkingen binnen

Soudal - Quick Step Development heeft opnieuw versterkingn binnengehaald. Ze haalden die bij dezelfde Italiaanse ploeg.

Andrea Raccagni Noviero is de volgende versterking voor het opleidingsteam van Soudal - Quick Step. De Italiaan wordt in 2023 eerstejaarsbelofte en tekende voor een jaar.

Afgelopen jaar reed Raccagni Noviero bij de junioren voor Work Service Speedy Bike. Hij werd 17e in Gent-Wevelgem en werd 8e in de slotrit van de Giro della Lunigiana. Ook won hij met zijn ploeg een ploegentijdrit in Italië.

Ook Frederico Savino komt over van Work Service Speedy Bike. Hij behaalde overwinningen in de Giro delle Valli Aretine, Giro Dei Paesi Del Comune Di Citerna, GP Neri Sottoli, Trofeo Biondi Alessandro Alla Memoria, Valli del Soligo, 5de etappe in de Vredeskoers en Trofeo Cardinali.