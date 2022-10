Toon Aerts wacht nog steeds op nieuws: supporters ondernemen actie

Toon Aerts wacht nog steeds op nieuws van de UCI. Dat is al 8 maanden zo en zijn fans zijn het beu en ondernemen actie.

Tussen de crossen van Flamanville en Hamme half januari legde Toon Aerts een dopingtest buiten competitie af. Na het WK blijkt die positief te zijn. Daarop werd Aerts op non-actief gezet en wachtten hij en zijn toenmalige ploeg Baloise Trek Lions af.

Ondertussen is Aerts geen renner meer van de Baloise Trek Lions. 8 maanden na het nieuws van zijn positieve test wacht hij nog steeds op antwoord van de UCI. Door de onwetenheid werd de samenwerking met zijn team stopgezet.

Aerts heeft ondertussen een nieuw team gevonden. Hij tekende volgens Het Nieuwsblad voor Tormans CX en dat contract gaat vanaf 1 januari 2023 in. Maar in de praktijk zal dat zijn vanaf het moment dat de UCI groen licht geeft. Wanneer dat zal zijn is een groot vraagteken, maar voor de fans is het geduld op. Zij plannen op dinsdag tijdens de Koppenbergcross een ludieke actie met zwarte vlaggen, potten chrysanten en duidelijke banners hun onvrede uiten.