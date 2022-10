BORA-hansgrohe positief over Tour-parcours met weinig tijdritkilometers: "Niet bepaald alledaags"

BORA-hansgrohe vindt het parcours van de Tour van 2023 interessant voor zijn kopmannen.

BORA-hansgrohe eindigde met Alexander Vlasov op de vijfde plaats in de Tour van dit jaar, en het had ook al de Giro gewonnen met Jai Hindley. Emanuel Buchmann werd in 2019 al eens vierde in het eindklassement. Voor de Duitse ploeg is het vele klimwerk zeker een voordeel.

"De Tour de France van 2023 is niet bepaald alledaags. Dit is zeker geen Tour voor tijdrijders, 22 kilometer is wel wat kort. Maar voor BORA- hansgrohe is dat eerder positief omdat we niet per se de tijdritspecialisten hebben", zei teambaas Ralph Denk bij Radsport-news.

"Ik zie momenteel namen als Jai Hindley, Aleksandr Vlasov, Emanuel Buchmann of misschien Lennard Kämna. De komende weken zullen we het parcours tot in het detail analyseren. En dan zal er een definitieve beslissing genomen worden over wie er begin juli in Baskenland zal zijn voor BORA-hansgrohe", besluit Denk.