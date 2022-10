Jonas Vingegaard wint eerste editie van Singapore Criterium, Froome en Nibali mee op het podium

In de eerste editie van het Singapore Criterium was de Tourwinnaar de beste.

ASO kwam dit jaar met een nieuw criterium in Singapore. Daardoor was onder meer Tourwinnaar Jonas Vingegaard niet aanwezig op de voorstelling van het nieuwe parcours voor volgend jaar, maar mocht wel startten in zijn gele trui.

Er moesten in Singapore rondjes van 3,2 kilometer rijden en in totaal net iets meer dan 60 kilometer. Op het einde ontstond er een kopgroep met alleen maar grote namen: Vingegaard, Froome, Nibali, Mas en bolletjestrui Geschke.

Op een kilometer van het einde reed Jonas Vingegaard nog weg van de rest, Chris Froome werd tweede, Vincenzo Nibali werd derde. Volgende week is er nog een soortgelijk criterium in Saitama, Japan.