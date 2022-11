INEOS Grenadiers gaat voor de eindzege in de Tour, ploegleider: "Ik zie veel mogelijkheden"

INEOS Grenadiers heeft niet meer de topfavoriet om de Tour te winnen, maar ze gaan in 2023 voor de winst. Ploegleider Steve Cummings gelooft erin.

Vele jaren domineerde INEOS Grenadiers de Tour. Ze wonnen die met Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal 7 keer. Maar sinds enkele jaren zijn ze voorbijgestoken door Team UAE Emirates en Jumbo-Visma. Toch gaan ze in 2023 voor de eindwinst in de Tour.

"We willen racen en winnen", vertelde ploegleider Steve Cummings in een gesprek met VeloNews. "ik zie ook veel mogelijkheden voor ons, maar het zal ook afhangen wat het verschil met de andere favorieten zal zijn. We zullen hard moeten werken om dat gat te moeten dichten. Ook als we niet voor de eindzege kunnen meedoen, moeten we tot het einde voor een goed klassement blijven strijden."

Cummings heeft vertrouwen in de selectie van INEOS. "We hebben binnen onze ploeg renners die in staat zijn om de uitdaging aan te gaan. Op basis van beschikbare data weten we dat we enkele renners niet ver van het niveau van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zitten."