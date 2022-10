Sven Nys ziet het zitten met zijn nieuwe aanwinst: "Een mooie uitdaging voor ons"

Tijdens de cross in Maasmechelen reed voor de 1e keer een nieuwe renner voor Baloise Trek Lions. Teambaas Sven Nys zag meteen een goede prestatie en zag dat graag gebeuren.

Joris Nieuwenhuis leek in Maasmechelen op weg naar een uitstekend resultaat, maar een lekke band besliste daar anders over. Hij werd uiteindelijk 11e.

Dat zag zijn teambaas bij Baloise Trek Lions, Sven Nys, graag gebeuren. "Ik begin stilaan te geloven dat we nu iemand hebben die we naast Lars van der Haar kunnen zetten", vertelde hij tijdens de cross in Maasmechelen aan Sporza. "Iemand die mee vooraan kan rijden."

"Nieuwenhuis is iemand die dankzij het BMX'en van nature veel explosiviteit heeft", ging Nys verder. "Daardoor liggen crossen zoals de Koppenberg en Namen hem heel goed. Maar de laatste jaren reed hij vooral op de weg. Daardoor is hij wat van die explosiviteit kwijt, maar met Paul Van den Bosch zijn we nu hard aan het werken om op korte termijn iets te forceren. Dat is een heel mooie uitdaging. We zullen de komende weken nog veel plezier aan hem beleven."