🎥 Klaar voor debuut bij Ineos: nieuwe ploeg maakt u warm voor aanwezigheid Ferrand-Prévot op Koppenberg

Pauline Ferrand-Prévot zal er later vandaag bij zijn op de Koppenberg. Het gaat haar debuut bij Ineos worden en natuurlijk haar terugkeer naar het veldrijden.

De 30-jarige Française is van alle markten thuis en werd onlangs nog wereldkampioene gravel. Ze blijft inzetten op offroad, want in het veldrijden maakt ze haar terugkeer. In 2015 werd Ferrand-Prévot al een keertje wereldkampioene in de cross. Het was al bekend dat ze dit jaar ging meedoen aan de Koppenbergcross.

Het is haar nieuwe ploeg Ineos Grenadiers die haar terugkeer naar het veld mogelijk maakt. Een filmpje op de sociale media van de Britse formatie maakt u alvast warm voor de rentrée van Ferrand-Prévot in het veldrijden, met beelden van de renster in haar nieuwe outfit.

A new adventure starts... TOMORROW! 🤩



Pauline @FERRANDPREVOT will make her INEOS Grenadiers debut as she returns to cyclo-cross on Tuesday at #Koppenbergcross 🙌 pic.twitter.com/3BtupWE0vR — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 31, 2022

Ineos bevestigt ook nog een keertje dat Ferrand-Prévot aan de start van de Koppenbergcross zal verschijnen. Het begin van een nieuw avontuur, zo wordt het genoemd.