Alpecin-Deceuninck kondigt nieuwe sponsor aan voor op de achterkant van hun broek

Alpecin-Deceuninck heeft tijdens de Koppenbergcross een nieuwe sponsor aangekondigd.

Fenix en Deceuninck wisselden vanaf 1 juli van plaats op het shirt van de Belgische ploeg. Deceuninck werd mede-naamsponsor, Fenix verhuisde naar de achterkant van de broek.

Voor volgend seizoen komt daar nu een nieuwe sponsor te staan. Brustor is een een specialist en fabricant van zonwering. Het is een terugkeer voor het Belgische bedrijf in het wielrennen. Van 2004 tot en met 2008 was het bedrijf al sponsor bij Lotto.

"We hebben heel veel gemeen. We zijn internationaal georiënteerd, maar toch wel met een sterke lokale verankering. En we hebben beide een familiaals iets in het bedrijf. Je hebt nog steeds het gevoel dat je met mensen aan het bedrijven bent, niet alleen met een bedrijf", zei Philip Roodhooft op het persmoment.