Fem van Empel opnieuw oppermachtig: "Het was een goede training voor het EK"

Fem van Empel won met overmacht de Koppenbergcross. Een goede generale repetitie voor het EK op zaterdag.

De Koppenbergcross is een van de droomcrossen van Fem van Empel. "Het was nog maar mijn 3e deelname, maar driemaal is scheepsrecht", glunderde ze tijdens het flashinterview. "De kassei zal een mooie plek krijgen."

Van Empel reed het grootste deel van de wedstrijd alleen en maakte er een ware demonstratie van. "Het was eigenlijk niet de bedoeling om zo vroeg aan te gaan", ging van Empel verder. "Maar ik voelde al snel dat mijn benen goed waren. Deze wedstrijd was uiteindelijk een goede training met het oog op het EK in Namen deze zaterdag."

Na 8 crossen telt van Empel 7 overwinningen en is ze de te kloppen vrouwen. "Op 20-jarige leeftijd is dat geen cadeau. De laatste weken is er veel op mij afgekomen. Het is niet gemakkelijk om daarmee om te gaan, maar ik probeer mezelf te blijven", sloot ze af.