Geen nieuwe overwinning voor Bingoal-Pauwels Sauzen: "Lars van der Haar was gewoon beter"

Bingoal-Pauwels Sauzen had met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout 2 renners mee voorin, maar uiteindelijk bleek Lars van der Haar de beste. Iserbyt en Vanthourenhout beseften dat de beste gewonnen had.

"Lars van der Haar was een procentje beter", vond Eli Iserbyt tijdens het flashintervieuw. "Het was een zware en ook mooie wedstrijd, maar ik denk dat van der Haar op het einde nog wat procentjes over had. Ook is hij wat explosiever. Dat heb je ook nodig op de slotklim. Hij was dus de verdiende winnaar."

Michael Vanthourenhout leek op weg naar de winst en begon met zo'n 6 seconden aan de slotklim, maar hij viel stil. "Maar ik voelde al dat het een beetje leeg liep. Dan kan het heel snel gaan. Toch ben ik wat ontgoocheld, omdat ik met voorsprong aan de slotklim begon."

De volgende afspraak is het EK in Namen. "Dat is een parcours dat op het lijf van van der Haar is geschreven", aldus Iserbyt. "Hij is wel de topfavoriet. Voor mij is Namen altijd wat moeilijker geweest. Van der Haar is meer favoriet dan ik en ik ga er met een minder zeker gevoel naar daar."