Movistar ontkent ludiek interesse in Mark Cavendish: "We weten dat er weinig wielernieuws is, maar kom op"

Door het uitblijven van een aankondiging van Mark Cavendish bij B&B Hotels werd hij even aan Movistar gelinkt, maar die ontkennen dat.

Doordat nieuws over de vernieuwde ploeg van B&B Hotels en de aankondiging van Mark Cavendish als nieuwe renner van de ploeg uitblijft, werd even het gerucht gelanceerd door La Gazetta dello Sport dat Cavendish naar Movistar zou trekken. Onder meer ploegleider Maximilian Sciandri, ook een Brit, zou Cavendish graag bij de Spaanse formatie willen.

Movistar reageerde zelf op de geruchten op zijn sociale media. "Kunnen we alsjeblieft iedereen eraan herinneren dat we in 2023 met 30 renners in ons herenteam zitten (het UCI-maximum) en dit is gewoon de wens van Max, die al heel lang goede vrienden is met Cav"

Daarna reageerde het nog eens met een tweet: "We begrijpen dat het een maand is met weinig nieuws in de wielersport, maar kom op, sommige dingen zijn te veel!"

Het blijft dus wachten op nieuws over de toekomst van de Britse kampioen op de weg en van B&B Hotels.

Can we please, kindly remind everyone that we're at 30 riders on our men's team for 2023 (the UCI maximum) and this is just the desire of Max, who has been close friends with Cav for a long time 😅😉 — Movistar Team (@Movistar_Team) November 1, 2022