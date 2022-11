Supporters Toon Aerts trekken met chrysanten naar de Koppenbergcross: "UCI, word wakker!"

Acht maanden nadat bekend raakte dat er in de urine van Toon Aerts een verboden middel werd ontdekt, is er nog altijd geen duidelijkheid over zijn situatie.

Op 15 februari van dit jaar maakte de toenmalige ploeg van Aerts, Baloise Trek Lions, bekend dat Toon Aerts op 19 januari betrapt was op het verboden middel Letrozole Metabolite. Aerts diende op 26 april zijn dossier ter verdediging in en dat wordt nog altijd behandeld door de UCI. Aerts weet dus nog altijd niet hoe het verder moet met zijn carrière en dat maakt zijn supporters boos. Aan William’s Place in Rijkevorsel, het supporterscafé van Aerts, verzamelden zijn supporters met enkele spandoeken en ook chrysanten. Op de spandoeken die zijn supporters bij zich hebben staan duidelijke boodschappen. "UCI, word wakker!" en "Zonder Toon, ist ni schoon". De bedoeling is ook om twee chrysanten af te geven aan Simona Davidkova, de voorzitter van de UCI-jury tijdens de Koppenbergcross. Op beelden van de regionale televisiezender RTV is dat allemaal te zien.