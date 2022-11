Wereldkampioen beloften Joran Wyseure valt compleet stil op Koppenberg en wordt nog geklopt door Van De Putte

De Koppenbergcross bij de beloften is op een millimetersprint uitgedraaid.

Het waren wereldkampioen Joran Wyseure en Jente Michels die de koers maakten bij beloften in de Koppenbergcross. Michels moest onderweg lossen en werd derde, Wyseure leek op weg naar winst.

Hij draaide de laatste keer de Koppenberg op als eerste, Victor Van De Putte volgde op afstand. Maar Van De Putte pakte nog uit met een geweldigde eindsprint. Hij vloog naar boven en zat in het wiel van Wyseure.

Die zag Van De Putte nog komen en probeerde nog met zijn laatste krachten te sprinten, maar Van De Putte kon met een jump de overwinning nog binnenhalen. Wyseure viel net na de finish uitgeteld op de grond.

Bij de junioren was het podium heel internationaal en kwamen Antoine Jamin en Tars Poelvoorde als eerste Belgen binnen op plek 5 en 6 op 1'10" van de winnaar. Dat was de Amerikaans Andrew August. Hij had 58 seconden voorsprong op de Brit Oliver Akers en de Tsjech Vaclav Jezek. De Hongaar Barnabas Vas, broer van Kata Blanka, werd vierde.