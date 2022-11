Chris Froome hoopt nog altijd op vijfde Tourzege: "De droom is er altijd"

Hij begon zijn seizoen geblesseerd en was op het einde ziek, maar toch was er een lichtpuntje voor Chris Froome dit jaar.

Vooral zijn derde plaats op Alpe d'Huez in de Tour was opvallend. Froome kon dan wel Pidcock en Meintjes niet volgen, maar het was toch een lichtpuntje na jaren van mindere prestaties. In de Tour kreeg hij corona en moest hij het klassement in de Vuelta laten varen. Maar de Tour blijft in het hoofd zitten van Froome.

"De droom is er altijd. Maar ik weet dat er nog andere stappen zijn die ik moet nemen voordat ik me daar echt zorgen over maak. Voordat ik me op een doel als het eindklassement van de Tour de France concentreer, moet ik op zijn minst enkele kleinere doelen najagen, zoals een etappe in een rittenkoers van een week", zei hij bij Cycling News.

"Sinds mijn crash is het bijna alsof ik weer een neo-prof ben geworden. Het is zeker niet gemakkelijk geweest de afgelopen drie jaar en ik heb veel uitdagingen moeten overwinnen. Maar er mist geen enkele motivatie, of enige wil om het te doen."