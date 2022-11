Alicia Franck rijdt het EK toch niet

Alicia Franck zal dan toch niet deelnemen aan het EK in Namen. Ze kreeg dat te horen van bondscoach Sven Vanthourenhout.

Aanvankelijk stond Alicia Franck wel op de deelnemerslijst van het EK in Namen, maar dat ging met de deadline om de selectie door te geven, om een administratieve vereiste. Zo vertelde bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad.

Die selectie was dus nog niet definitief. Vanthourenhout wou, omdat Franck niet in Tabor had gereden, haar beoordelen op basis van de wereldbekermanche in Maasmechelen. Het streefresultaat was een plaats in de top 16, maar Franck eindigde 31e. Niet voldoende voor de bondscoach en ze viel af.

Vanthourenhout toonde wel begrip voor de situatie van Franck. Hij weet dat ze uit een moeilijke periode komt, maar Franck reed gelijkaardige rondetijden als Fleur Moors bij de junioren. Wat te weinig is. Vanthourenhout benadrukte dat ze de top 16 echt als referentie gebruiken, ook in het mountainbike en de BMX."

Bij de ploeg van Franck zitten ze met de beslissing in hun maag. Ze legden een spreekverbod bij Franck op en schrapten de Koppenbergcross uit haar programma. Niel op Wapenstilstand wordt de eerstvolgende cross van Franck.