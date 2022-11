Na een vreemd seizoen kijkt Sep Vanmarcke naar 2023: "Terug naar de normale manier van koersen"

Sep Vanmarcke rijdt ook volgend jaar voor Israël-Premier Tech. Het afgelopen jaar was een vreemd seizoen die door de degradatiestrijd overschaduwd werd.

2022 zal Sep Vanmarcke niet snel vergeten. In het voorjaar kende hij pech door enkele blessures. Daarna werd zijn programma in functie van de degradatiestrijd helemaal aangepast.

"Het veranderde de manier van koersen volledig", vertelde Vanmarcke aan Cyclingnews. "Op een bepaald moment was het belangrijker om in de sprint ook een 2e of 3e renner te hebben. Normaal wordt dat nooit gedaan en ga je altijd vol voor de winst, maar vanaf de zomer koersten wij voor de punten. Ik zal blij zijn als we volgend jaar opnieuw op een normale manier zullen koersen."

Het baatte niet en Israël-Premier Tech degradeerde. De grote baas wou het aanvechten. Chris Froome liet enige tijd geleden verstaan dat de degradatie nog niet definitief is. "We blijven hopen dat we ook volgend jaar tot de WorldTour behoren", zei Vanmarcke daarover.

"Voor mij maakt het niet zo veel uit, want we zijn toch zeker van alle eendagskoersen in de WorldTour", ging Vanmarcke verder. "Natuurlijk hebben we ook onze klassementsrenners en daar zal het moeilijker zijn om voor de rittenkoersen uitgenodigd te worden."