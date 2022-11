Belgen beseffen gevaar van Van der Haar maar weten ook: "De vorm van de dag zal veel zeggen"

Zondag wordt voor de eerste trui van het seizoen gestreden in Namen.

Bondscoach Sven Vanthourenhout hamerde nog eens op het gevaar van Lars van der Haar als die meegaat in de laatste ronde. Eli Iserbyt weet dat: "We moeten hem zijn deel van het werk laten doen. En geregeld de kop opdringen. Om te vermijden dat Van der Haar freewheelend de laatste twintig minuten ingaat. Want dan kan hij altijd iets meer."

De Belgen moeten dus samenwerken om de Nederlander van de titel te houden. "Ik denk dat het goed is dat we met vier zijn, we kunnen dit parcours allemaal wel wat aan, dus de vorm van de dag zal veel zeggen", zei Iserbyt nog.

Dat weet ook Laurens Sweeck: "Elkaar helpen kun je op elke omloop, maar als iemand zoveel sterker is, dan zal dat duidelijk zijn. Dat heb je op de Koppenberg ook gezien." Quinten Hermans rijdt zijn laatste cross voor hij een rustperiode inlast. "Fysiek ben ik in orde en het is een fysiek parcours. Mijn voorbereiding was niet honderd procent, maar wel goed. We zullen zondag zien wat dat geeft."