Voorbeschouwing EK beloften mannen: duel tussen ploegmaats Nys en Ronhaar?

Zaterdag om 13u15 rijden de beloften mannen hun EK.

De voorbije twee jaar werd Ryan Kamp telkens Europees kampioen. Hij rijdt nu bij de elite en dus krijgen we al zeker een nieuwe kampioen. Dit jaar is de Citadel van Namen de scherprechter.

Het parcours in Namen is gekend als een van de zwaarste in het veldritseizoen. Het parcours is licht gewijzigd met een nieuwe brug, de schuine kant zou iets uitdagender zijn en net voor de finish ligt er ook weer een klimmetje dat eventueel als scherprechter kan dienen.

Favorieten

Thibau Nys werd al eens Europees kampioen bij de junioren. Vorig jaar werd hij op de VAM-berg derde bij de beloften. Hij won de twee Wereldbekercrossen bij de beloften dit seizoen en is dan ook de grote favoriet.

Ook zijn Nederlandse ploegmaat Pim Ronhaar lijkt in vorm, in Maasmechelen werd hij tweede na Nys bij de beloften. Dinsdag werd hij nog vijfde bij de elites op de Koppenberg. In crossen met veel modder en hoogtemeters is de Nederlander meestal net iets beter dan Nys. Hij won vorig jaar ook de cross in Namen bij de beloften.

Ook de twee Belgen die streden om de overwinning bij de beloften op de Koppenberg behoren tot de favorieten. Victor Van De Putte klopte toen net wereldkampioen Joran Wyseure in de sprint.

Verder heeft België met Emiel Verstrynge, Witse Meeussen en Jente Michels nog heel wat podiumkandidaten. De jonge Nederlander David Haverdings (18) werd al vijfde in Maasmechelen, maar het stevige parcours in Namen lijkt nog wat te zwaar voor hem.