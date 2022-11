Van Wilder en Vervaeke over nerveus slotweekend in Vuelta: "Ik had echt faalangst"

Hoe dichter de eindzege kwam van Remco Evenepoel hoe nerveuzer zijn twee knechten werden.

Remco Evenepoel had voor het ingaan van het slotweekend een voorsprong van 2:07 op Mas, en dat terwijl er maar één rit meer op het programma stond die er toe deed. Toch waren de luxeknechten van Evenepoel, Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder, bijzonder nerveus voor dat slotweekend.

"De laatste dag was een groot contrast met de rest van de etappes. Voor die rit was het muisstil in de bus en kon je de stress voelen. Je merkte het ook aan de ontlading na de finish, dat er een baksteen van onze schouders was gevallen", zegt Van Wilder in Wielerrevue.

Bij Vervaeke sloeg de nervositeit nog meer toe. "De laatste bergrit had ik veel stress. Ik had echt faalangst dat ik niet op de afspraak zou zijn. Dat Mas ons zou aanvallen en dat Remco geïsoleerd zou komen te zitten. Er stond veel op het spel en ik moet toegeven dat ik die rit écht nerveus was."

Gelijkenissen tussen Evenepoel en Van der Poel

Evenepoel zelf leek vanbuiten uit rustiger, maar was toch ook wel nerveus. "Hij vertelde na afloop dat hij heel zenuwachtig was, maar ik moest zeggen dat ik dat niet zo heb ervaren. Eerlijk gezegd merkte ik niets van stress", zegt Van Wilder.

Vervaeke ziet dan weer gelijkenissen met Van der Poel, waarmee hij nog samen reed. "Wat me opvalt is dat die gasten het spelletje gewoon heel leuk vinden. Zeker bij Mathieu had je dat gevoel. Wat mij verbaast is vooral hoe kalm die gasten blijven onder druk. Je mag niet onderschatten hoeveel druk er op ze wordt gelegd. Het is een groot verschil hoe zij daarmee omgaan."