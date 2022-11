Xaydee Van Sinaey pronkt met brons: "Dit is beter dan verwacht, blij dat het écht cross was na enkele vliegmeetings"

Xaydee Van Sinaey kan ook met de Europese top in de cross wedijveren. Ze kon pronken met brons na het EK veldrijden bij de dames junioren.

"In de eerste ronde reden er eerst heel wat rensters voor mij, maar uiteindelijk vielen die allemaal weg en voelde ik toch wel dat ik heel sterk was", deed Van Sinaey het relaas van haar wedstrijdbegin. "Ik had wel verwacht dat er snel een schifting ging volgen, maar niet dat we met drie tot op het einde gingen strijden. Op een gegeven moment reden Lauren Molengraaf en Corvi al weg. Goed voor mij dat ik terug kon komen."

Om er nog meer uit te halen moesten alle details meezitten en dat was niet zo. "Ik had problemen met het inklikken, daardoor was ik wat in het nadeel. Omdat er toch wel steentjes lagen en er ook modder lag, was dat niet onbelangrijk. Het waren andere weersomstandigheden dan de voorbije weken, waardoor het modderig en zwaar lag."

MEER POWER EN TECHNIEK

Al maalde Van Sinaey daar in het geheel niet om. "Ik ben blij dat het écht cross was na enkele heel snelle vliegmeetings. Nu was het echt wel op de power en ook techniek kwam er meer bij kijken. Dat ligt mij beter dan de snelle crossen. Je zou denken omdat ik wegwielrenster ben dat snelle crossen mij ook liggen, maar dat is eigenlijk niet het geval."

Over haar behaalde resultaat is het 17-jarige talent dan ook erg positief. "Ik ben echt wel blij. In vorige wedstrijden was ik een paar keer zesde. Dit is dus echt wel beter dan verwacht." Al was het ook wel tijd dat de koers erop zat, zo gaf de podiumcermonie aan. "Ik had het wel koud op het podium. Ik kon wel een trui gebruiken, maar het ging wel", lachte de medaillewinnares.