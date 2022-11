🎥 Ex-renner van Quick Step zit na een jaar blessureleed opnieuw op de fiets

De renner van Team UAE Emirates kwam een jaar geleden zwaar ten val. Sindsdien revalideerde hij.

Een jaar geleden maakte Alvaro Hodeg de overstap van Quick Step naar Team UAE Emirates. Maar hij had zijn start bij zijn nieuwe team wellicht anders voorgesteld. Eind 2021 kwam hij op training in zijn thuisland Colombia zwaar ten val.

Nadien werd Hodeg meerdere keren geopereerd aan zijn pols en enkel, maar kende een moeizame herstelperiode. Hij kreeg last van een infectie aan de pols en moest opnieuw geopereerd worden. Dat was het begin van een moeilijke periode.

Even werd er ook voor zijn carrière gevreesd. "In het begin was ik ontzettend bang", vertelde Hodeg aan El Tiempo. "Maar ik kon gelukkig rekenen op steun van mijn familie en God. Het was echt niet gemakkelijk en ik moest rekenen op steun van mensen rondom mij. Zo had ik hulp nodig als ik mijn tanden moest poetsen of bij het eten. Dat ben je natuurlijk niet gewend, maar ik moest het ondergaan."

Aan die periode lijkt er een einde te komen. De laatste maanden heeft hij serieuze stappen in zijn revalidatie gezet. Op sociale media verscheen er een video waarin hij aan het fietsen was. Een nieuwe belangrijke stap in zijn revalidatie.