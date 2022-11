Michael Vanthourenhout geniet van zege op EK met frietjes en bescheiden viering in supporterslokaal

Een zege op een EK, daar moet je uiteraard van genieten. Michael Vanthourenhout deed dat op geheel eigen wijze.

De Europese kampioen veldrijden heeft 'The Day After' nog eens zijn verhaal gedaan bij radiozender Stubru. Tijdens dat gesprek werd hem ook gevraagd hoe hij zijn titel gevierd had. "Ik ben eerst met de entourage naar huis gegaan om daar frietjes van het frituur te eten", vertelde Vanthourenhout. Het doet wat denken aan Wout van Aert in het begin van 2022, die zijn Belgische titel ook vierde met een bezoek aan een frituur.

SUPPORTERSLOKAAL IN WETTEREN

"Nadien zijn we dan naar het supporterslokaal getrokken in Wetteren", voegde Michael Vanthourenhout er nog aan toe. Het Nieuwsblad legde met een video de aankomst van Vanthourenhout zondagavond aan het supporterscafé vast.

Vanthourenhout verklaarde aan de krant dat hij het bij een bescheiden viering ging houden, gezien de doelen die nog volgen later in het seizoen.