Seizoen verloopt bijna perfect tot nu toe voor Pauwels Sauzen-Bingoal: "Genieten van successen en niet te veel vooruit kijken"

Met 17 overwinningen in 20 crossen is de Belgische ploeg sterk begonnen aan het seizoen.

Met Fem van Empel en Michael Vanthourenhout veroverde de ploeg zowel bij de mannen als de vrouwen de Europese titel. Al zal die bij de vrouwen niet veel te zien zijn. Van Empel focust op de Wereldbeker en moet daar de leiderstrui aantrekken en ze verhuist op 1 januari naar Jumbo-Visma.

Toch is teammanager Jurgen Mettepenningen erg tevreden tot nu toe, zeker met de 17 overwinningen in 20 crossen. "Ik heb ondertussen geleerd dat je in het veldrijden niet te veel vooruit moet kijken, maar genieten van de successen die je hebt. Dromen kan je altijd, de truien die we nu hebben pakken ze ons al niet meer af", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Het verlies van Van Empel doet wel pijn bij Mettepenningen, maar het wegprogramma dat Jumbo-Visma haar kan bieden, kan de Belgische ploeg niet. "We mogen trots zijn op het feit dat wij haar ontdekten en dragen zo ons steentje bij in het succes dat ze al boekte."