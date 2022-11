Geen twijfel over Michael Vanthourenhout: "Hij kan Wout van Aert verslaan op BK"

Michael Vanthourenhout werd afgelopen weekend Europees kampioen veldrijden in Namen. En dat smaakt duidelijk naar meer.

De Europese trui was pas de eerste in de profcarrière van de 28-jarige Michael Vanthourenhout. Deze trofee zou hem echter vleugels moeten geven voor wat er nog komt.

Mentor Mario De Clercq is alvast overtuigd dat Vanthourenhout dit jaar nog de nodige potten zal breken in de cross. “Hij zal moeten presteren en dat kan wel eens in Michael zijn voordeel spelen”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

De Clercq kijkt dan vooral naar het Belgisch Kampioenschap. “Het BK ligt binnen zijn mogelijkheden. Twee jaar geleden in Meulebeke had hij in de openingsronde af te rekenen met pech, maar die dag was hij sterker dan Van Aert. Michael kan Van Aert verslaan.”